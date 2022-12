Nieuwe president Peru wil vervroegde verkiezingen

De opvolgster van de door het parlement wegens corruptie afgezette Pedro Castillo kondigde maandag aan dat zij nog deze week een voorstel voor vervroegde verkiezingen naar het parlement stuurt. Meteen na haar benoeming zei zij dat verkiezingen pas aan het eind van de vijfjarige regeringstermijn, in juni 2026, zouden worden gehouden.

Immuniteit

Het Congres stemde zondagnacht voor een wet die toestaat om oud-president Castillo zijn immuniteit te ontnemen en het Hooggerechtshof te machtigen hem strafrechtelijk te vervolgen voor rebellie en samenzwering. Castillo werd woensdag door het Congres afgezet nadat hij tijdens een mislukte staatsgreep het parlement probeerde te ontbinden en verder wilde regeren per decreet, dus zonder de volksvertegenwoordiging te raadplegen. Toen hij naar de Mexicaanse ambassade in Lima probeerde te vluchten werd hij door zijn eigen lijfwacht aangehouden.

President Pedro Castillo (r) na zijn arrestatie. Ⓒ ANP

In de gevangenis wacht de afgezette Castillo nu zijn lot af. Dinsdagochtend om 9 uur is er een virtuele rechtszitting waarbij Castillo vanuit de gevangenis virtueel aanwezig is om beroep aan te tekenen tegen zijn arrestatie. Zijn voorarrest was donderdag al met zeven dagen verlengd.

Doodgeschoten

Ondertussen is de geest nog niet terug in de fles in Peru. In de zuidelijke regios Apurímac, Arequipa en Ica zijn aanhangers van Castillo slaags geraakt met de politie. Daarbij zijn in het stadje Andahuaylas in Apurímac twee tieners van 15 en 18 om het leven komen. Volgens de Peruaanse ombudsman voor mensenrechten zijn zij mogelijk doodgeschoten. Een 19-jarige raakte ernstig gewond. Zelfs in het parlement lopen de emoties hoog op. Castillo-aanhanger Pasión Dávila sloeg een collega-parlementariër van achteren hard in zijn gezicht.

President Dina Boluarte wil de verkiezingen twee jaar naar voren halen. Ⓒ foto ANP

Bij het afkondigen van de noodtoestand benadrukte Boluarte woensdag dat er op vreedzame wijze een eind moet worden gemaakt aan de protesten en dat de fundamentele rechter van de burgers moeten worden gerespecteerd. Ze zei dat ze samen met het Congres het politieke systeem wil hervormen. Dat moet "democratischer en transparanter".