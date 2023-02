Coalitie verdeeld over extra belasten superrijken

Het debat over de vermogensverdeling in Nederland mondt daarmee woensdag bij tijd en wijle uit in een campagnesessie, waarin vooral VVD en de ’linkse wolk’ van PvdA en GL elkaar weer opzoeken. VVD-Kamerlid Idsinga vindt dat die partijen ’een grote rekening neerleggen bij de gewone Nederlander’. PvdA’er Nijboer wijst de liberaal op de erfenis van zijn eigen partij: „De hele campagne van de VVD van ’oh oh, we komen in de lastendruk’: we hebben 12 jaar Rutte gehad.”

Maar in de coalitie wordt er ook verschillend gedacht.

Het CDA, dat in dit dossier vaak aan de zijde staat van de VVD, vindt dat de belastingen voor de rijkste 1 procent wel opgeschroefd kunnen worden. „Niet om de begrotingsgaten te dichten, maar om de lasten voor werkenden te verlichten”, voegt CDA-Kamerlid Van Dijk daar nog aan toe. Ook CU ziet nog wel ruimte om de belastingdruk te verhogen. „De fiscale voordelen van de hogere middenklasse en bovenklasse zullen we moeten afbouwen”, zegt Kamerlid Grinwis, die de VVD ervan beticht ’een vierkante cirkel te willen tekenen’.

D66-Kamerlid Van Weyenberg wijst erop dat het kabinet de afgelopen jaren de lasten op vermogen en winst al met 8 tot 9 miljard heeft verhoogd. Wat hem betreft mag daar nog een schepje bovenop. „Met dat geld willen we juist belastingen voor hardwerkende Nederlandsers verlagen”, sneert hij naar VVD’er Idsinga. „Het is moeilijk dat de partij die dat wil altijd moeite heeft dat geld elders op te halen. Maar dat moet hij maar uitleggen.”

Idsinga zegt een ’heksenjacht in de fiscaliteit’ te vrezen als belastingen verder omhoog gaan. Dat vindt Van Weyenberg ’campagnetaal’: „Ik doe het liever vanuit de inhoud, en niet vanuit de retoriek bedacht door woordvoerders.”