Het blijft lekker weer, woensdag 20 graden

Pas vanaf vrijdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel overwegend droog.

De zon schijnt zondag flink, maar er zal - vooral in het westen - hier en daar ook wat sluierbewolking te zien zijn. Op de meeste plaatsen zal echter een fijne blauwe lucht te zien zijn, meldt Weeronline. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten en er wordt zeer zachte lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 14-16 graden in het noorden en westen van het land en naar 16-17 graden in het midden, oosten en zuiden. In het zuidoosten kan het 18, lokaal 19 graden worden. Op de westelijke Zeeuwse stranden en in de Kop van Noord-Holland wordt het maximaal een graad of 13 en op de Wadden stokt het kwik bij een graad of 10. Een temperatuur van 7-8 graden is gebruikelijk in deze tijd van het jaar.

Maandag

Maandag schijnt in de ochtend de zon weer volop. Wel is er opnieuw sluierbewolking zichtbaar. De wind waait matig uit het zuiden en de temperatuur loopt geleidelijk op. Rond het middaguur is het alweer 12-15 graden. In de middag stijgt het kwik verder en uiteindelijk liggen de maxima tussen 15 en 19 graden met de hoogste waarden in het zuidoosten. Op de Wadden wordt het maximaal 11 graden. Het weerbeeld laat veel zon zien, maar er is ook sluierbewolking aanwezig. Later op de middag wordt de bewolking in het zuidwesten wat dikker en gaat de zon soms schuil. De zuidenwind is zwak tot matig.

Dinsdag

Dinsdag zijn er perioden met zon, maar er trekken ook wolkenvelden over het land. Het blijft droog en er waait een matige en in het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden soms een vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. De temperatuur is opnieuw hoog en stijgt naar 14-16 graden in het noorden en westen en naar 16-18 graden elders. In het zuidoosten kan het lokaal 19 graden worden. Bij de Wadden wordt het maximaal een graad of 11.

Woensdag warmste dag

Woensdag wordt de warmste dag van de week met temperaturen van 15-16 graden in het noorden en westen en 17 tot 19 graden elders. Lokaal kan het misschien wel 20 graden worden. Op de Wadden wordt het 11-13 graden. Het weerbeeld laat veel zon zien, maar er is ook sluierbewolking zichtbaar. Het blijft droog en er waait een matige zuidenwind.

Koeler

Donderdag is het met 13 tot 17 graden ook nog zeer zacht, maar vanaf vrijdag draait de wind naar het westen tot noordwesten en gaat het kwik langzaam verder omlaag.

Volgend weekend is het 10 tot 13 graden en daarmee blijft het vrij zacht voor eind februari. Het weerbeeld laat meer bewolking zien, maar het blijft wel over het algemeen droog. Alleen vrijdag is kans op een klein beetje regen.