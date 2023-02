Man (24) wil mobiel opladen op politiebureau en wordt aangehouden: moest nog straf uitzitten

Ⓒ Andreas Haslinger

BERGAMBACHT - In Bergambacht in Zuid-Holland is zondag een 24-jarige man uit Polen aangehouden omdat hij nog een gevangenisstraf van drie jaar in Duitsland moet uitzitten.