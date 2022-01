Na ‘voorwerk’ BOOS moet OM écht alle feiten op tafel krijgen

Entertainment

John de Mol wist al sinds 2019 van grensoverschrijdend gedrag Rietbergen: ’Ik werd razend’

John de Mol is in april 2019 op de hoogte gebracht van het grensoverschrijdend gedrag van zijn zwager Jeroen Rietbergen bij The Voice of Holland. Dat zegt de mediamagnaat en bedenker van de RTL-talentenjacht in de aflevering van BOOS die donderdagmiddag online is verschenen.