Wilders-bedreiger Khalid Latif: van supertalent tot paria

Khalid Latif, de 37-jarige Pakistaan die een prijs op het hoofd van PVV-voorman Geert Wilders liet zetten, is meer dan een bekende Pakistaanse ex-international. De populaire batsman viel in 2017 van zijn voetstuk nadat hij werd veroordeeld voor zijn aandeel in een geruchtmakend gokschandaal in de Pakistaanse Super League, één van de grootste clubcompetities ter wereld.

Ⓒ Getty Images, ANP/HH