Baby geboren met antistoffen voor Covid-19 in Singapore

Artsen in Singapore bestuderen de impact van Covid-19 op ongeboren baby’s, meldt Reuters. De baby werd in november geboren en was niet besmet met het virus, maar had wel antistoffen voor Covid-19 in het lichaam.

„Mijn dokter vermoedt dat ik mijn Covid-19-antistoffen heb doorgegeven tijdens mijn zwangerschap”, vertelt moeder Celine Ng-Chan aan Straits Times. De vrouw raakte in maart, toen ze zwanger was, besmet met het virus. Ze had milde klachten, maar verbleef toch twee en een halve week in het ziekenhuis. Ondertussen is ze genezen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het nog niet duidelijk of besmette zwangere vrouwen het virus kunnen doorgeven aan hun ongeboren kind tijdens de zwangerschap. Of misschien tijdens de bevalling.

Momenteel werd het virus ook nog niet gevonden in het vruchtwater in de baarmoeder. Ook in moedermelk zijn er nog geen sporen van het virus gevonden. Chinese artsen hebben in oktober ook al gerapporteerd dat er baby’s geboren worden met antistoffen, maar die zouden na verloop van tijd wel afnemen.

Artsen uit New York meldden onlangs in een studie dat de overdracht van het virus van moeders naar pasgeboren baby’s zelden voorkomt.