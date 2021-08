Voetganger zwaargewond bij aanrijding met auto in Heemstede

Binnenland

Ernstig ongeval in Scharmer: ambulances en traumahelikopter aanwezig

Op de Hoofdweg in Scharmer (Groningen) heeft dinsdagavond even voor 6 uur een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto is door nog onbekende oorzaak zijwaarts tegen een boom gebotst. Een slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.