ANWB: drukke avondspits met 695 kilometer file door treinstaking

De verkeersdienst meldt dat het vooral druk is in het midden van het land, op de wegen tussen Utrecht en Den Bosch. Zo staat er rond 18.00 uur nog altijd een file op de A2 van ruim een uur tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Door een ongeluk met een vrachtwagen eerder op de dinsdag moest een deel van het wegdek worden vervangen. Naar verwachting zal de weg daar pas weer volledig hersteld zijn na de spits, aldus de woordvoerder.

Ook is het druk op de A27 en loopt het vast op de A10 bij de Zeeburgertunnel vanwege ongelukken. Verder is het druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Ook is er vertraging op de A50 bij Apeldoorn, door een bermbrand waren er twee rijstroken dicht richting Arnhem. Het vuur is inmiddels uit en het verkeer komt weer op gang.

Het was dinsdagochtend ook al druk op de weg door de treinstaking, met name in de Randstad. De ANWB waarschuwde dinsdagochtend al voor een drukkere avondspits door de staking. Er rijden de hele dag bijna geen treinen in Nederland. Het is de vierde stakingsdag van de vakbonden.