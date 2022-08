ANWB: drukker dan gebruikelijk op de weg door treinstaking

De verkeersdienst ziet dat het vooral druk is in het midden van het land, op de wegen tussen Utrecht en Den Bosch. Zo staat er een file op de A2 van ruim een uur ter hoogte van Waardenburg vanwege een ongeluk. Maar ook op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag staat een file die 20 minuten vertraging oplevert.

Het was dinsdagochtend ook al druk op de weg door de treinstaking, met name in de Randstad. De ANWB waarschuwde dinsdagochtend al voor een drukkere avondspits door de staking. Er rijden de hele dag bijna geen treinen in Nederland. Het is de vierde stakingsdag van de vakbonden.