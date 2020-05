’Kerncentrale Dodewaard is een bouwval’

„Het is een bouwval”, vertelt Klaas, die vanuit het naastgelegen Andelst op de fiets is komen kijken naar de brand. Tevergeefs overigens, want de ruime omgeving is afgezet. „Zo’n oude fabriek is al een tijdje een doorn in het oog als we hier langsfietsen. Het heeft een grote aantrekkingskracht op jongeren, die er dikwijls naar binnen proberen te komen. Ik hoop dat ze nu een goede reden hebben om het volledig te slopen.”

’Materiaal achtergebleven’

Een dame die achter de dijk woont waar de afzetting begint is vooral ’erg kwaad’. „Dit is wat je krijgt als je dit soort gebouwen laat versloffen”, vertelt ze. „En het zal best dat er geen radioactief spul meer ligt, maar hoe schoon is de grond waar dat ding op staat? Als het eventjes mis gaat zijn wij hier de dupe.” In de omgeving gaat ook rond dat niet ál het radioactief materiaal is verwijderd. „Er schijnt altijd wat achter te blijven. En daar wonen wij dan naast. Het was wachten tot er iets als dit gebeurde.”

Een groep jongeren op de fiets komt echter van een koude kermis thuis. Ze wilden ’de rookpluim’ zien maar die viel ’nogal tegen’. Of ze het niet spannend vinden om naast een brandende kerncentrale te staan? „Welnee”, zegt de oudste lachend. Ze wonen hier in de buurt. „Ze zeggen dat het veilig is en dat geloof ik in Nederland ook wel.”