VS akkoord met F-16-training Oekraïne, Nederland ’klaar Oekraïne hierin te steunen’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski vraagt al enige tijd om gevechtsvliegtuigen, en met name F-16’s. Nederland en andere landen willen die niet leveren zonder toestemming van de Verenigde Staten. Die lijkt met de aanstaande toestemming voor de trainingen een flinke stap dichterbij.

De training zal volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN naar verwachting volledig in Europa plaatsvinden. Wel zal ook Amerikaans personeel aan de training deelnemen. De verwachting is dat de training enkele maanden in beslag zal nemen. Die Amerikaanse deelname zou echter nog niet betekenen dat de VS al besloten hebben de gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren.

Volgens Rutte worden de details van de trainingen ’de komende weken uitgewerkt’. Ook zijn Britse, Deense en Belgische collega’s ’verwelkomen’ het nieuws vanuit de VS, schrijft hij op Twitter. „Oekraïne kan blijven rekenen op de niet-aflatende steun van Nederland en zijn internationale partners.”

Coalitiepartij VVD noemt het op handen zijnde besluit van de VS een ’belangrijke doorbraak’. „Afhankelijk van hoe het Oekraïense offensief de komende tijd verloopt, kan straks snel worden geleverd”, reageert VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans op Twitter. Hij prijst de ’voorname rol’ die Nederland hierin achter de schermen vervult. Ook CDA-Kamerlid Derk Boswijk noemt het op Twitter een ’belangrijke stap’.