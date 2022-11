Premium Het beste van De Telegraaf

Joure in de ban van ’hun’ Noppert: ’Geweldig dat onze keeper daar staat’

Door Myrddin Hilbrands

Oranjefans in café de Stam vieren het WK-doelpunt van Oranje. Ⓒ niels de vries

JOURE - Als er ergens oranjekoorts heerst, dan is het in café de Stam in Joure. De kroeg staat vol met Jouster voetbalfans, die het fantastisch vinden dat ’hun’ keeper op het hoogste niveau speelt.