Massale zoektocht na vondst schedel: inspanningen gekoppeld aan verdwijning Elke Wevers

VOORSHOVEN - De Belgische politie is sinds woensdagochtend bezig met een massale zoektocht in de Zuid-Willemsvaart in Voorshoven, nadat er mogelijk een menselijke schedel in het water is gevonden. De plek ligt op zo’n tien kilometer van de Nederlandse grens bij het Limburgse Roosteren.

Ben Zuidema (L), en de ouders van Elke Wevers. Ⓒ Frits Widdershoven, ANP/HH