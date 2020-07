LIVE | ’De komende tien dagen stijgt het aantal ziekenhuisopnames’

In de komende tien dagen zal het aantal ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus beperkt stijgen. Dat verwacht Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij baseert zich onder meer op het aantal besmettelijke personen. Volgens het coronadashboard van de overheid zijn er momenteel bijna 6500 mensen in Nederland die anderen kunnen besmetten met het coronavirus.

In het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen kwam woensdag weinig verandering. Het aantal patiënten op de intensive care steeg van 15 naar 17, het aantal patiënten op verpleegafdelingen daalde van 90 naar 85. Dat betekent dat de ziekenhuizen net iets meer dan honderd coronapatiënten behandelen.

Op de intensive cares liggen ook 593 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat de ic's in totaal 610 mensen behandelen. Dat aantal schommelt al sinds begin juni rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden intensive cares nu 900 mensen behandelen. Voor hen zijn 1150 bedden beschikbaar. Bijna de helft van alle ic-bedden wordt momenteel dus niet gebruikt.

’Je laten testen moet sneller en beter’

Het moet gemakkelijker worden om je te laten testen. Daarvoor pleiten deskundigen en leden van het Outbreak Management Team (OMT). Ongeveer één op de acht mensen met klachten zegt zich te laten testen op het coronavirus. Dat zijn er volgens hen te weinig, zeggen zij tegen Trouw.

Tests worden nu veelal afgenomen in teststraten, waarvoor mensen een eindje moeten rijden of zelfs het ov moeten nemen. „Dat moet sneller en beter”, zegt Marc Bonten, arts-microbioloog en hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten aan het UMC Utrecht. „Ik vind, door de bank genomen, dat de GGD’s het uitstekend doen. Ik had nooit verwacht dat ze deze testinfrastructuur in korte tijd konden opbouwen. Maar we zien nu dat het nog beter moet.”

Hij krijgt bijval van hoogleraar infectiepreventie en arts-microbioloog Andreas Voss van het Radboudumc: „Nu hebben mensen een excuus om een test te laten zitten, en dat kan ik begrijpen. Mensen gaan niet snotterend een stuk in de bus zitten, of een heel eind fietsen voor een test. Hoe lager de drempel, hoe beter de naleving van de oproep aan mensen met klachten om zich te laten testen.”

Ook Aura Timen van het OMT erkent het probleem. „Een deel van de mensen met klachten zegt inderdaad: de toegankelijkheid van de teststraat zou moeten worden verbeterd. Het moet zo dicht bij de burgers als maar kan.”

Het laatste nieuws

Binnenland:

Buitenland:

Antwerpen verscherpt aantal coronamaatregelen

Roemenië ziet recordaantal nieuwe coronabesmettingen

Hongkong meldt recordaantal besmettingen en scherpt regels aan

Frans-Spaanse grens vooralsnog open ondanks stijging besmettingen

Israël meldt grootste stijging coronagevallen tot dusver

Nu meer dan 80.000 coronadoden in Brazilië

Australië meldt recordaantal nieuwe coronagevallen: 501 nieuwe besmettingen, veelal in Victoria

Virus leeft op in Europa: ook Kroatië naar ’code oranje’

Financieel-economisch:

Sport:

KNVB speelt in op mogelijke coronabrandhaarden

Motorfans huren hoogwerkers om naar race te kijken

Entertainment:

Bekijk hier het coronanieuws van dinsdag 21 juli