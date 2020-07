LIVE | Twijfel over cijfers coronadoden in Engeland

De gezondheidsautoriteiten in Engeland geven voorlopig geen dagelijkse cijfers meer van sterfgevallen door corona omdat wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock wil dat dit zo snel mogelijk wordt opgehelderd, meldde de BBC woensdag.

In de cijfers van de publieke gezondheid Engeland (PHE) worden alle mensen meegeteld die een positieve coronatest hadden en overlijden. Soms was dat overlijden maanden na de test. Gevolg is dat ook mensen worden meegeteld die wel corona hadden maar daar niet direct aan dood gingen.

De cijfers laten zien dat de PHE veel meer sterfgevallen registreert voor Engeland dan de nationale gezondheidszorg (NHS). Op sommige dagen was dat dubbel zo veel.

In Engeland zijn op dit moment ruim 40.000 sterfgevallen geregistreerd die een gevolg zijn van corona.

