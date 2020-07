LIVE | Verplichte coronatest in Duitsland bij aankomst uit risicoland

Duitsland voert een plicht in voor mensen die uit risicolanden arriveren om zich op het vliegveld te laten testen op het coronavirus. De ministers van Volksgezondheid van de deelstaten hebben dat woensdag tijdens een videoconferentie besloten.

Tot nu toe moesten mensen die uit landen met veel coronagevallen kwamen, na aankomst 14 dagen in zelfisolatie. Maar die maatregel is nauwelijks te controleren. De meeste landen in de wereld worden door het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, als risicovol gezien. Dat geldt niet voor het overgrote deel van de EU-landen, waaronder Nederland.

Duitsland heeft het coronavirus redelijk onder controle en daarom de maatregelen versoepeld. Hier en daar zijn kleinere uitbraken en de deelstaten en de regering hebben afgesproken die met gerichte lockdowns in te zullen dammen.

