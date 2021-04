Fiets dodelijkste vervoersmiddel

Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste ongevalscijfers. „Maar dat laagste aantal in jaren is absoluut geen reden om de vlag uit te steken, want het zijn nog altijd twee vliegtuigen vol”, reageert Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN). „Het zijn er dan wel 51 minder dan in 2019, maar het is nog altijd een onacceptabel aantal.”

„Teken aan de wand is dat we te maken hebben met het hoogste aantal omgekomen fietsers in een kwarteeuw en er relatief meer verkeersdoden te betreuren waren tijdens de lockdown. Ons streven blijft onverminderd dat verkeersveiligheid als nationale prioriteit prominent onderdeel moet zijn van het regeerakkoord.”

"Een derde bestuurde e-bike"

In 2020 kwamen 453 mannen en 157 vrouwen om in het verkeer. Van hen verongelukten dus 229 mensen met de fiets, 26 meer dan een jaar eerder. Van deze personen reden er 74 op een e-bike. Met 158 bestuurders en 37 passagiers kwamen 42 mensen minder om het leven in een auto. Ook overleden 44 motorrijders, 41 voetgangers, 33 brom- en snorfietsers, 34 bestuurders van een scootmobiel en 23 inzittenden van een bestel- of vrachtauto.

60-plusser

De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Het aantal twintigers en dertigers dat omkwam is, na een stijging in 2019, gedaald tot het niveau van de jaren 2016–2018. Het aantal 80-plussers onder de verkeersdoden nam met 18 procent af tot 108. In deze leeftijdscategorie vielen minder verkeersdoden onder voetgangers en scootmobilisten.

Het was vanaf half maart 2020 minder druk op de Nederlandse wegen, onder meer omdat veel mensen thuiswerkten en er nauwelijks toeristen op de weg waren. Opvallend is dat het op de dagen dat het op de weg het minst druk was (23 maart tot en met 19 april), het aantal verkeersdoden hoger lag dan in dezelfde periode in 2019. Dat gold ook voor 15 juni tot en met 12 juli 2020 en 2 november tot en met 29 november, waarbij de verkeersintensiteit veel lager was dan een jaar eerder.

’Helmplicht’

Ook de Vereniging Verkeersslachtoffers maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen voor wat betreft de verkeersveiligheid in ons land. „We kunnen dit niet tolereren en het grootste aantal fietsdoden in 25 jaar vraagt om het invoeren van de helmplicht”, meent voorzitter Nelly Vollebregt. „Waar wachten wij nog op in Nederland, want het voorbeeld van de Europese landen is evident en laat een forse daling zien na het invoeren van zo’n plicht. Daarnaast is de roep vanuit de medisch specialisten groot om de helmplicht in te voeren.”

"In Brabant viel hoogste aantal doden"

In Noord-Brabant viel het hoogste aantal dodelijke slachtoffers, maar het aantal verkeersdoden is er ook het sterkst gedaald. In 2020 vielen daar 99 dodelijke verkeersslachtoffers, tegen 142 in 2019 en 150 in 2018. In Zeeland steeg het aantal van 13 naar 22 doden. In Flevoland vielen met 10 slachtoffers de minste verkeersdoden.