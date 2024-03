Bevolkingsonderzoek naar borstkanker niet minder pijnlijk

Goede alternatieven voor de mammografie - een screening waarbij de borst wordt samengedrukt tussen twee platen - zijn er voorlopig niet, stelt de Gezondheidsraad in het advies dat door minister Dijkstra (Medische Zorg) naar de Kamer is gestuurd. Kort gezegd komt het erop neer dat de voordelen van de huidige screening, het vroegtijdig opsporen van borstkanker en het verminderen van borstkankersterfte, volgens de Gezondheidsraad opwegen tegen de nadelen - zoals fout-positieve uitslagen, overdiagnoses en pijn.

„De inzet van andere compressieplaten raadt de commissie af, omdat er onzekerheid bestaat over de kwaliteit van de beelden die met alternatieve compressieplaten worden gemaakt”, staat bijvoorbeeld in het advies. Hierdoor kunnen borstkankers worden gemist, terwijl het mammogram nauwelijks als minder pijnlijk wordt ervaren, stelt de Raad. „Er zijn vooralsnog geen andere beeldvormende technieken die het mammogram zouden kunnen vervangen.”

’Pijn en ongemak’

Echografie, MRI- of CT-scans blijken om verschillende redenen eveneens ongeschikt als ’primaire screeningstest’, schrijft de Gezondheidsraad. „Mammografie blijft daarom vooralsnog de aangewezen screeningstest voor het bevolkingsonderzoek.” Het informeren van vrouwen over de mammografie kan volgens de Raad wel leiden tot een vermindering van ’pijn en ongemak’ die wordt ervaren.

In het rapport van de Gezondheidsraad staan naast het pijn-element ook andere punten voor verbetering uitgewerkt. Die gaan met name over de inzet van kunstmatige intelligentie (bekend onder de Engelse term AI) en het uitwisselen van gegevens. Minister Dijkstra spreekt in haar brief aan de Kamer van een ’waardevol advies’ waar ze ’positief tegenover’ staat.