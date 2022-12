’Jullie zullen niet vervolgd worden’ Indonesië stelt toeristen gerust nadat het land seks buiten het huwelijk strafbaar maakt

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Shutterstock

Jakarta - Toeristen zullen in Indonesië niet vervolgd worden als ze seks hebben buiten het huwelijk. Dat stellen de autoriteiten nadat in het land vorige week een wetswijziging is goedgekeurd.