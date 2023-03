Schrale oogst experiment ’messenjeugd’ Rotterdam: 21 keer dwangsom

Dat laat de gemeente weten aan De Telegraaf na vragen hierover. Burgemeester Aboutaleb voerde het systeem met de dwangsom in februari 2020 in, om het zwaar toenemende wapenbezit en steekgeweld onder jongeren te beteugelen. Aboutaleb redeneerde destijds dat ouders ’laconiek’ reageren als hun kind met een mes thuiskomt. Hij wilde de ouders daarom ’treffen’, zei hij.

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. Ⓒ ANP/HH

Waarschuwing

Het systeem werkt met een waarschuwing: ouders krijgen die nadat hun minderjarige kind voor het eerst gepakt wordt met een mes, waarbij de ’last onder dwangsom’ van 2500 euro wordt opgelegd. Gaan ze nog een keer de fout in, dan wordt de dwangsom verbeurd verklaard.

In de afgelopen drie jaar is de dwangsom tot dusver 21 keer aan ouders opgelegd. In slechts twee gevallen werd de jongere opnieuw betrapt met een mes en moest het geldbedrag daadwerkelijk betaald worden. Eén ’boete’ is inmiddels betaald, althans gedeeltelijk.

De gemeente wil nog geen conclusies delen over de resultaten. „De evaluatie van deze maatregel is nog niet afgerond. Afspraak is dat we onze gemeenteraad eerst informeren over de uitkomsten van de evaluatie alvorens we media hierover bijpraten”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Verbod

Naast het experiment in Rotterdam pleiten burgemeesters elders voor messenverboden. Sinds begin maart is het in Groningen verboden om een mes te dragen in de openbare ruimte. Het gaat daarbij ook om messen die nu niet bij wet verboden zijn, maar die wel als steekwapen gebruikt kunnen worden.

De jeugd bewapent zich de laatste jaren in snel tempo. Het wapenbezit onder minderjarigen is in vier jaar tijd verviervoudigd. Vorig jaar pakte de politie 1268 minderjarigen op voor het bezit van messen, vuurwapens en andere wapens, tegen 315 in 2019.

Den Haag spant de kroon. Maandag nog werden twee piepjonge verdachten van 13 en 14 opgepakt voor geweld en straatroven in het centrum van de Hofstad. Enkele slachtoffers liepen hierbij letsel op. Onder jonge tieners is een stijging van het aantal straatroven te zien.