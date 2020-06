Autistische jongen (14) overleeft twee dagen alleen in de bergen

Afgelopen maandag raakte de jongen zoek toen hij met zijn familie in Australië aan het wandelen was. Er werd gevreesd voor zijn welzijn, aangezien de temperatuur in de nacht daalde tot onder het vriespunt. Zo’n 400 mensen zochten twee dagen lang naar William, die woensdag gevonden werd.

Moeder Penny gelooft dat haar zoon dacht „dat het een avontuur was.” Kinderpsycholoog Robyn Young is het daarmee eens, zo laat ze weten aan een Australische nieuwswebsite. „Zijn autisme zorgde voor een risico omdat hij niet reageerde toen zijn naam geroepen werd en hij was van slag door de helikopters die over vlogen. Maar andere dingen hebben hem juist beschermd. Autisten hebben waarschijnlijk een hoge pijngrens. We weten niet zeker of ze pijn niet voelen of dat ze er niet op reageren maar ik heb kinderen rond zien lopen met gebroken botten.” Volgens Young had William het daardoor ook niet zo koud als dat andere kinden het zouden hebben in zijn situatie.

Ⓒ EPA

Het was vrijwilliger Ben Gibbs die de jongen na bijna 48 uur aantrof. „Ik was door het bos aan het lopen en de begroeiing was nogal dik dus ik was mezelf er doorheen aan het werken. En daar stond hij opeens, zo’n 15 meter bij me vandaan, een beetje engelachtig.”

Penny is door het dolle heen nu haar zoon weer thuis is. „Ik ben natuurlijk enorm opgelucht. Ik ben overweldigd. Het gaat naar omstandigheden erg goed met hem.” Volgens haar heeft William zijn eerste nacht in zijn eigen bed goed geslapen.