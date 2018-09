Ruim jaar cel voor ex-PVV’er Michael Heemels

Volgens de rechtbank heeft Heemels als voorzitter van de Limburgse PVV-Statenfractie zo’n 177.000 euro achterover gedrukt. Dat bedrag was gemeenschapsgeld, bedoeld voor de Statenfractie van de PVV. Inclusief accountantskosten moet Heemels ruim 183.000 euro terugbetalen.

PVV-leider Geert Wilders noemt het „volstrekt terecht” dat Heemels is veroordeeld. „Ik heb er geen medelijden mee”, aldus Wilders over zijn oud-voorlichter. „Het kan niet zo zijn dat je een greep in de kas doet. Het was niet ons geld, het was oorspronkelijk geld van de belastingbetaler.”

Geld verduisterd

Heemels verduisterde het geld tussen 2012 en 2016 en maakte valse facturen om ontdekking te voorkomen De PVV ontdekte in 2016 onregelmatigheden in de kas. Daarop trad Heemels af als Statenlid en bekende hij de fraude deels. Het geld komt van de provincie en is bedoeld ter ondersteuning van de Statenfractie. Limburg eist de 177.000 euro dan ook terug van de PVV, omdat het voor andere doeleinden dan voor fractiewerk is benut. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 22 maanden cel tegen Heemels.

Het geld besteedde Heemels aan cocaïne, reizen en luxe spullen. De rechtbank rekent hem de fraude extra zwaar aan omdat hij als politicus een voorbeeldfunctie had. Heemels zelf stelde eerder dat hij fraudeerde vanwege de hoge werkdruk en het gebruik van cocaïne en alcohol.

’Weet niet wat ik mij moet voorstellen’

Heemels stelt zelf nog niet te weten of hij in hoger beroep gaat. „Ik ga nu niet emotioneel reageren. Ik vond alleen dat er gemakkelijk over de omstandigheden heen is gestapt. Als ik geen coke en alcohol had gebruikt, had ik ook al dat geld niet gestolen.”

Nu realiseert Heemels zich dat hij echt naar de gevangenis moet. „Ik heb geen idee wat ik me er bij moet voorstellen. Ik had gezien de eis er wel rekening mee gehouden. Nu moet ik echt achter de tralies. Dat moet ik accepteren. Ik was graag gaan werken, want ik wil dat geld ook terug betalen. Daarnaast vecht ik nog tegen mijn verslaving. Dat wordt nu ook doorkruist”, aldus de geschrokken ogende Heemels.

Voorbeeldfunctie

De rechtbank nam Heemels de fraude zeer kwalijk, omdat hij als politicus een voorbeeldfunctie had, en het vertrouwen van de burger in de politiek door zijn fraude een deuk heeft opgelopen. De rechtbank verwierp een beroep door de verdediging op verminderde toerekeningsvatbaarheid wegens zijn drugs- en alcoholgebruik.