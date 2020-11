Man doet plasje, auto ineens weg

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP / Richard Brocken

UTRECHT - Een automobilist met hoge nood stopte dondermiddag op de parkeerplaats bij de Polderweg in Haarzuilens om daar even snel een plasje te doen. Zo gezegd, zo gedaan. Toen hij klaar was stond hij echter raar te kijken: zijn auto was verdwenen.