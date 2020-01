’Valiumverkrachter eist geld van ex-vriendin’

De zaak stamt uit 2013, toen S. een aanklacht indiende tegen zijn ex-vriendin, omdat zij spullen van hem zou hebben verdonkeremaand. Het was een juridische vergelding, vermoedt de vrouw in kwestie. Zij had namelijk aangifte gedaan van seksueel misbruik door de Nederlander en zegt meermaals te zijn verkracht.

S. zit inmiddels vast in Bulgarije, waar hij wordt verdacht van een serie verkrachtingen. Hij zou daar een valse naam hebben gebruikt en meerdere vrouwen hebben misbruikt, nadat hij ze had gedrogeerd. Iets waar hij in Nederland ook al voor terecht stond. In die verkrachtingszaak kreeg hij in 2010 in totaal 5 jaar en 8 maanden cel opgelegd.

De zedenzaak in Malta kwam nooit tot een eind, omdat S. tijdens de eerste hoorzitting in de cel bleek te zitten in Spanje. In Barcelona werd hij verdacht van ‘een soortgelijk vergrijp’, zoals media het destijds noemden. Volgens de Times of Malta loopt de verkrachtingszaak echter nog wel.

Dat geldt dus ook voor de schadezaak. Volgens Malta Today was de vrouw in eerste instantie veroordeeld tot het vergoeden van 25.000 euro aan schade. De vrouw ging in beroep en na een aantal ingewikkelde juridische omzwervingen besloot de rechter in Malta vrijdag dat de zaak inderdaad opnieuw behandeld zal worden.

Cel in Sofia

S. zal daar niet bij zijn. De 38-jarige Nederlander kreeg vorige week te horen dat hij voorlopig in de cel in Sofia blijft. Deze krant slaagde er vooralsnog niet in de advocaat van S. op Malta te bereiken.