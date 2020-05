Valsspelende Formule E-coureur Abt krijgt steun uit onverwachte hoek

In de vijfde wedstrijd van het seizoen eindigde Abt vorige week op het virtuele Tempelhof-stratencircuit van Berlijn als derde, maar hij bleek niet zelf achter het stuur van de simulator te hebben gezeten. Hij liet zich vertegenwoordigen door een professionele gamer.

De organisatie van de Formule E, die ook de online-competitie tussen de coureurs uit de elektrische raceklasse organiseert, besloot de Duitser nadien te diskwalificeren. Abt raakt ook alle punten kwijt die hij in de voorgaande vier races had verzameld. De coureur toonde spijt en beloofde 10.000 euro over te maken naar een goed doel. Zijn team Audi schorste hem wel desondanks voor zijn actie.

Video

Deze video werd al bijna 800.000 keer bekeken. Daarin bood Abt zijn excuses aan, maar legde hij ook uit waarom hij de beslissing nam om niet zelf te rijden.

„Tijdens een vorige wedstrijd kwamen we, live tijdens de stream, op het idee om een simracer in mijn plek te laten rijden”, klinkt het. „We vonden het een leuk idee om de andere coureurs te tonen wat hij kan en om hem tegen hen te laten rijden. We wilden de wedstrijd opnemen en er een leuk verhaal rond maken voor de fans. Daarna hebben we de praktische zaken daaromtrent besproken. Het is nooit mijn intentie geweest om iemand voor mij punten te laten pakken en erover te zwijgen, zodat ik er goed zou uitkomen. Die punten zijn voor mij niet belangrijk. Ik heb er ook geen geld voor gekregen, net als de simracer van mij. Het was gewoon een gezamenlijk idee. We wilden er ook nooit over liegen, want we hebben het voor het eerst gezegd in een livestream. Er waren toen zeker 1.000 mensen die het idee gehoord hebben.”

Het wonder dat Flörsch heet

Maar Abt zit dus met de gebakken peren. Het enige waaraan hij zich kan optrekken, is de steun van Flörsch. De Duitse ging de wereld rond toen ze in november 2018 door het oog van de naald kroop op het circuit in Macau. Tijdens de lokale F3 Grand Prix verloor ze de controle over haar auto, vloog op hoge snelheid uit de bocht en ramde een gebouwtje voor fotografen. Flörsch brak twee nekwervels. Als bij wonder was ze drie maanden later volledig hersteld.

Cola

Flörsch vindt vooral het ontslag van Abt zwaar overdreven. „Jongens, het is maar een spel”, schreef ze op Twitter. „Iedereen weet dat anderen ook simracers gebruiken. Er is geen controle en er wordt teveel geschreven over een spel. Natuurlijk zijn simracers sneller, het is hun werk!”

Een boodschap die ze nog een keer herhaalde. „Mensen, alstublieft? Voor 99 procent van de coureurs zijn virtuele wedstrijden gewoon een spel. Natuurlijk zijn simracers sneller. Het verschil is dat een echte coureur een bocht ingaat tegen 200km/u met een auto van meer dan 500.000 euro. Een simracer stapt uit en drink een cola.”