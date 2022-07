Onrust in buurt na aanslag bij huis vriendin Klaas Otto: ’Ik ben blij als we weg zijn’

Buitenland

Migrant op klaarlichte dag bestolen, mishandeld en gedood in winkelstraat Italië, niemand hielp

In Civitanova Marche, een stad aan de Italiaanse Adriatische kust, is een Nigeriaanse man van 39 jaar op klaarlichte dag aangevallen en doodgeslagen door een 32-jarige man. Dat heeft de politie zaterdag op een persconferentie bekendgemaakt. Italië reageert geschokt, met name omdat niemand tussenbeid...