Video opgedoken van Mexicaanse militairen die burgers doodschieten Mexico onderzoekt mogelijke buitengerechtelijke executie door leger

Een checkpoint is opgezet un de provincie Chiapas door de Nationale Garde in Mexico na zeven dagen van zware gevechten met leden van drugskartels waarbij zo’n 1500 militairen en agenten werden ingezet. Vuurgevechten tussen ordetroepen en de drugskartels zijn er aan de orde van de dag. Ⓒ EPA

MEXICO - In Mexico is een video opgedoken van een ogenschijnlijke buitengerechtelijke executie door het leger. Op de beelden van een beveiligingscamera is te zien dat dat militairen vijf burgers doodschieten. Ook brengen ze wijzigingen aan op de plaats delict. Terwijl de mannen al dood zijn leggen de soldaten wapens naast de lijken en ontdoen ze een lichaam van handboeien