Trump adviseert Amerika: draag mondmasker

Volgens Trump wordt Amerikanen gevraagd gezichtsmaskers te dragen op vrijwillige basis. Het wordt niet geadviseerd medische mondmaskers te dragen, zei Trump.

De nieuwe richtlijn is volgens de president geen vervanging van het al bestaande advies aan Amerikanen om sociaal afstand te houden.

