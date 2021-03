Nieuw stikstofdrama hangt in de lucht

Het Prins Clausplein op de A4, verkeersknooppunt bij Den Haag, tijdens de avondspits in coronatijd. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Een nieuw stikstofdebacle dreigt de aanleg van wegen en woonwijken in gevaar te brengen. Bijna onopgemerkt plaatste de Raad van State onlangs een tijdbom onder alle wegprojecten in Nederland. Als de bom ontploft, mag er geen straat meer worden aangelegd. „Dit is heel groot”, zegt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).