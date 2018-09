Longpest breidt zich uit op Madagaskar

Bij pest vergiftigen bacteriën het bloed. Dit kan tot nier- en leverfalen leiden. De ziekte verloopt vaak dodelijk, maar bij tijdige ontdekking kunnen patiënten nog met antibiotica behandeld worden.

De huidige uitbarsting baart de WHO om meerdere redenen zorgen. Getroffen zijn deze keer vooral dichtbevolkte havensteden en de 2 miljoen inwoners tellende hoofdstad Antananarivo. Bovendien hebben veel mensen longpest in plaats van builenpest. Builenpest wordt voornamelijk verspreid door beten van ratten of muggen, bij longpest steken mensen elkaar aan.