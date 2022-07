Moordenaar van Shinzo Abe wordt psychiatrisch onderzocht

De 41-jarige Yamagami schoot Abe op 8 juli dood in de stad Nara. Hij heeft schuld bekend en erkend dat Abe het doelwit was. De voormalig premier sprak in Nara kiezers toe namens de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP), in aanloop naar de Senaatsverkiezingen. Yamagami gebruikte een handgemaakt vuurwapen. In zijn huis vond de politie enkele vuurwapens en explosieven. Hij koesterde volgens de politie wrok tegen een religieuze organisatie en meende dat Abe daaraan verbonden was.

De moordaanslag op de Japanse ex-premier zorgde voor een wereldwijde schokgolf. Door de strenge wapenwetten in Japan is vuurwapengeweld zeldzaam. Ook is het zeer ongebruikelijk dat politici slachtoffer worden van geweld in het Aziatische land.

Bekijk ook: Moordenaar van Shinzo Abe wilde bekende Moonsekte treffen