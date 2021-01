Man (35) uit Bavel opgepakt voor opruiing vanwege avondklok

De politie zegt dit soort oproepen nauwlettend in de gaten te houden en de initiatiefnemers op te sporen en aan te spreken op hun gedrag. „Het merendeel van de mensen houdt zich aan de avondklok en op de meeste plekken is het rustig op straat. Mensen zijn betrokken en melden het bij de politie wanneer zij op sociale media opruiende oproepen zien”, aldus de politie maandag.

In Tilburg, en ook in Venlo en Almelo, kondigde de gemeente zondag een noodbevel af om te voorkomen dat mensen de avondklok, bedoeld als maatregel om verspreiding van corona te voorkomen, gebruiken om te rellen en vernielingen aan te richten. Burgemeester Antoin Scholten van Venlo heeft het noodbevel maandag omgezet in noodverordening.

Het verschil tussen een noodbevel en een noodverordening is dat een verordening voor langere tijd geldt in een afgebakend gebied en daar voor iedereen van toepassing is.