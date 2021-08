Zware gevechten in straten van Kunduz

De moslimextremisten zijn bezig aan een opmars nu internationale troepen na twee decennia vertrekken uit Afghanistan. De Taliban hebben de afgelopen dagen twee andere provinciehoofdsteden ingenomen. Ze liepen vrijdag Zaranj onder de voet in het zuidwesten van Afghanistan en een dag later Sjeberghan, in het noorden van het land.

Een lid van de provinciale raad van Kunduz sprak over „zware straatgevechten” op verschillende plekken in de provinciehoofdstad. „Sommige veiligheidstroepen hebben zich teruggetrokken naar de luchthaven.”

In de provincie Kunduz is ook Nederland actief geweest. Nederlanders hebben er politiemensen getraind. Die missie begon in 2011 en kwam ongeveer twee jaar later vervroegd tot een einde.