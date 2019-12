’Slachtoffer dodelijke steekpartij is speler eerste elftal Laakkwartier’

Volgens Ron Jansen, de voorzitter van H.V.V. Laakkwartier waar Bilal in het eerste elftal speelde, zal de club zondagmiddag stilstaan bij zijn overlijden. De club meldt de dood van Bilal op de eigen website.

Jansen: „Als je hoort dat er iemand is neergestoken houd je er niet direct rekening mee dat het iemand van je club is.” Het nieuws ging rond in de appgroep van de spelers van de Haagse club. „Die jongens zitten er helemaal doorheen.” Bilal speelde al vanaf de jeugd bij de voetbalvereniging in het Laakkwartier, meldt Omroep West.

„Voor diegene die daar behoefte aan hebben is er de gelegenheid om zondag 22 december vanaf 13.00 uur in ons clubgebouw bij elkaar te komen om dit verlies met elkaar te verwerken en de emoties met elkaar te delen”, meldt de club op de website.

De politie doet nog onderzoek naar de dodelijke steekpartij en kan niet bevestigen dat het om Bilal gaat. Na de steekpartij werden drie verdachten aangehouden.