Staatssecretaris: ’Storing slecht voor vertrouwen in trein’

Door een IT-storing op de verkeersleidingspost van ProRail ligt het treinverkeer rond de hoofdstad sinds zondag aan het eind van de middag, begin van de avond plat. Volgens de NS gaan de treinen rond 09.00 maandagochtend weer rijden.

Op verschillende stations strandden passagiers door de storing in Amsterdam. Ze moesten overnachten op stations of werden zoals in Utrecht opgevangen in de Jaarbeurs. „Het is ontzettend ellendig dat sommige reizigers niet thuis hebben kunnen komen vannacht”, aldus de staatssecretaris.