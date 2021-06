OM vecht vrijspraak moordzaak Oostkapelle aan

„Na bestudering van het vonnis kan het Openbaar Ministerie zich niet verenigen met de door de rechtbank uitgesproken vrijspraak”, licht een woordvoerder van het OM toe. Er is nog geen datum bekend van het hoger beroep, dat zal plaatsvinden bij het gerechtshof in Den Bosch.

Het slachtoffer werd op 24 mei 2019 gevonden door haar vriend. Hij had even daarvoor een ijzingwekkende gil gehoord van zijn partner die voor iemand de deur open had gedaan. De partner vond zijn vriendin in een plas bloed. Ze had steekwonden in buik en borst en overleed ter plekke.

Wrijving

Na onderzoek pakte de politie benedenbuurman Eduard F. op. De relatief jongere bewoner van appartementencomplex Parc Zonnehove had al jaren ruzie met een deel van de andere, oudere bewoners. Daags voor de steekpartij had hij nog bij het slachtoffer aan de deur gestaan; er waren „wrijvingen” tussen de twee. Nadat Van der Poel de deur in zijn gezicht zou hebben dichtgegooid, belde hij ’s avonds nog enkele malen per telefoon, maar de bovenbuurvrouw nam niet op.

Bij onderzoek vond de politie DNA van F. op de deurklink en voordeur. De advocaat van de verdachte betoogde dat het spoor op de klink door Van der Poel kon zijn meegenomen vanuit andere, gedeelde ruimtes zoals de hal. De veeg schreef F. toe aan de avond eerder.

Op het lichaam en kleding van het slachtoffer werden geen DNA-sporen gevonden, wat volgens de rechters bij zo’n steekpartij een „sterker en directer verband met het steekincident” zou hebben. Het moordwapen is nooit gevonden.