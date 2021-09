Premium Het beste van De Telegraaf

Woning in Tholen doorzocht Zakenpartner van beoogd doelwit ’vergisontvoering’ zat vuistdiep in drugs

Door Marcel Vink en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Het begon allemaal met de ontvoering van een volstrekt onschuldig persoon uit Hoofddorp begin augustus. In Gouda werden daarvoor meerdere personen aangehouden door de politie. Ⓒ Foto ANP/HH

Een conflict in de onderwereld dat begon met een ’vergisontvoering’ is uitgemond in een oorlog die politie, lokaal bestuur en gewone burgers al weken tart. Alles draait om ondernemer Alex (59) uit Alblasserdam. Maar waarom? Een partner van hem zat vuistdiep in de drugs, blijkt uit een eerdere veroordeling. Inmiddels is de woning van deze partner doorzocht.