Gevangenisstraffen voor Sesamstraatkartel: drie kopstukken krijgen 6, 7 en 9 jaar cel

De bende bracht drugs binnen via Europese havens en wist grote geldbedragen wit te wassen. „Er is sprake van een grootst opgezette organisatie, waarin een groot aantal fictieve bedrijven is opgericht om een schijnbaar legale vorm van import van onder andere fruit op te zetten”, aldus de rechtbank. De drie leidinggevenden coördineerden en faciliteerden de drugs- en witwasactiviteiten.

De betrokkenen communiceerden door gebruik te maken van namen uit de kinderserie Sesamstraat, vandaar de naam Sesamstraatkartel. In 2018 werd de administratie van de groep in beslag genomen, wat de aanleiding was voor het onderzoek naar de bende. De politie startte aan de hand daarvan het huidige onderzoek naar geldstromen op, waarin rechercheurs stuitten op inmiddels ontsleutelde Ennetcomdata.

Huiszoekingen

Eind 2019 doorzocht de recherche op twintig plekken in Nederland bedrijfspanden en woningen. Een van de verdachten werd toen al aangehouden voor het bezit van ruim 50.000 xtc-pillen en wordt daarvoor afzonderlijk vervolgd. Bij een andere verdachte werden vijf valse identiteitsbewijzen aangetroffen, waaronder een vals diplomatiek paspoort.