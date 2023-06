Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE ’Iemand moet de schuld krijgen’ Poetin nu keizer zonder kleren: ’Prigozjin heeft de staat vernederd’

De pilaren van Vladimir Poetins macht lijken nu te wankelen.

Amsterdam - De Russische president Vladimir Poetin lijkt de grootste uitdaging van zijn macht in 23 jaar te hebben afgeslagen. Maar Jevgeni Prigozjin heeft wel laten zien dat de keizer geen kleren draagt. Waar ze in Oekraïne voor iedere vierkante meter moesten vechten, konden de Wagnertroepen in Rusland honderden kilometers naar Moskou oprukken. Hoe kan Poetin nu nog verder?