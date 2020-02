’Top Rijkswaterstaat betrokken bij afvaldump’

Volgens Zembla blijkt uit de documenten dat de vergunning verlenende ambtenaren door de top van Rijkswaterstaat meerdere keren ’onder druk’ zijn gezet om het afval dat eerder was afgekeurd, tegen de regels in toch goed te keuren. Het afval waarom het gaat heet granuliet.

Granuliet komt vrij bij het bewerken van graniet en zandsteen. Ambtenaren van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland zouden hun zorgen hebben geuit over de effecten op het milieu van het storten van granuliet. Er zouden toxische stoffen kunnen ontstaan. Ook voormalig milieuofficier van justitie Gustaaf Biezeveld uitte zijn zorgen tegenover Zembla : „Die plas staat in open verbinding met de Maas. En als er verontreinigende stoffen in zitten gaat het zich door het hele watersysteem verspreiden.”

In een reactie stelt Rijkswaterstaat dat granuliet onder voorwaarden goed en veilig te gebruiken is. „Mits aan alle eisen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet is voldaan. In het geval van het project Over de Maas is dat het geval.” Rijkswaterstaat erkent wel dat het proces van het toestaan van het storten van het granuliet „terugkijkend, wellicht beter had gekund.”