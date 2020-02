Nederlandse rechter bezorgd over Polen

Een anti-regeringsdemonstrante houdt een exemplaar van de Poolse Grondwet omhoog. Ⓒ foto EPA

WARSCHAU - De Nederlandse rechter Jeanette Pols (47) wil met eigen ogen zien hoe de onafhankelijke Poolse rechtstaat wordt gesloopt. Uit solidariteit was ze gisteren in het Hooggerechtshof in Warschau: ,,Hier worden verschillende Poolse collega’s aangeklaagd voor de tuchtkamer, alleen omdat ze hun werk doen.”