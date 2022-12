Inbrekers stelen AED’s, EHBO-spullen en kinderspeelgoed van Rode Kruis op kerstavond

„Het is heel jammer dat we deze spullen door diefstal kwijt zijn. We hopen dat de buit wordt teruggevonden, of teruggegeven”, aldus Heleen van den Berg, hoofd nationale hulpverlening van het Rode Kruis. De busjes zijn later beschadigd teruggevonden. Een van de busjes kan nog gebruikt worden, van de ander is het nog onduidelijk, aldus een woordvoerder van het Rode Kruis.

Teleurgesteld

„We zijn geschrokken en teleurgesteld dat het magazijn van het Rode Kruis doelwit is van dieven. Misschien beseffen de inbrekers het niet, maar met deze daad steel je niet alleen van het Rode Kruis, maar ook van vluchtelingen. Voor hen was een groot deel van de hulpgoederen bedoeld. Dit gaat om mensen die al veel hebben meegemaakt en vaak alles kwijt zijn”, aldus Van den Berg.

De hulporganisatie heeft aangifte gedaan. Of er eventuele extra veiligheidsmaatregelen worden genomen bij het magazijn kan de woordvoerder niet zeggen. „We wachten eerst het onderzoek van de politie af.”