’Honderden homo’s gaan bloed geven’

Dat meldt het Nederlands Dagblad maandag. Nu mogen alleen nog homoseksuele mannen die vier maanden geleden voor het laatst seksueel actief waren hun bloed afstaan, omdat homoseksuele mannen in het algemeen een hoger risico op bloed-overdraagbare infecties lopen.

Sanquin verwacht door de beleidswijziging in het eerste jaar honderden nieuwe donors. Deze berekening is gebaseerd op het percentage mannen dat zichzelf als homoseksueel ziet, en het aantal Nederlanders dat nu al donor is bij Sanquin, zo’n 400.000 in totaal.