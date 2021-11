Duits regeerakkoord nu al rond

Vanmiddag om 15.00 uur wordt het nieuw ’knipperlicht’-kabinet onder leiding van Olaf Scholz (SPD) gepresenteerd. Hij is de opvolger van bondskanselier Angela Merkel (CDU), die zo’n twintig jaar aan het roer van Duitsland stond.

Op het industriële terrein van de Berlijnse Westhafen toont de voormalige burgemeester van Hamburg zijn groen-rechtse regeerakkoord. Aan zijn zijde lachen twee jonge, ambitieuze veertigers van de huidige oppositie. Lijsttrekker Annalena Baerbock van de Groenen wordt waarschijnlijk minister van Buitenlandse Zaken. En Christian Lindner van de rechtse liberalen (FDP) staat op de nominatie om schatkistbewaarder te worden.

Pensioen

De kleuren van de ’knipperlicht-coalitie’ staan voor de rode arbeiderspartij SPD, de groene B90/Die Grünen en de gele liberalen. Voor het eerst sinds zestien jaar valt de zwarte Unie van CDU/CSU buiten de boot. Volgende week gaat Merkel dan ook met pensioen.

Het blijkt dat ons grotere buurland vele malen sneller een regering kan vormen dan het demissionaire kabinet-Rutte. In Nederland was de stembusgang in maart, de Duitsers hadden eind september verkiezingen. Terwijl in Duitsland volledige nieuwe oppositiepartijen elkaar besnuffelden, kennen de Haagse kabinetspartijen elkaar eigenlijk al lang.