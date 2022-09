Deskundigen roepen parlement op: voer snel een debat over deels heropenen Groninger gasveld

Tot nu toe houdt het kabinet vol aan het verder afbouwen van de gaswinning in Groningen vanwege de aardbevingsproblematiek. Dit jaar is het plafond op zo’n 4,6 miljard kuub gesteld. Alles is erop gericht om het veld daarna zo snel mogelijk – in 2023 of 2024 - definitief te sluiten. Vooral staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zit volgens de deskundigen ’ijzerenheinig’ in dat debat.

Nu de Russische import voor het overgrote deel is weggevallen, doet Nederland er volgens de deskundigen goed aan om te spreken over „het voorbereiden van de mogelijke Groningen-productie naar jaarlijks zo’n 12 miljard kuub gas.” In geval van een koude winter – of voor de vulling van de velden later – kan die beperkte bijdrage (Nederland pompte in het verleden meer dan 50 miljard kuub op uit Groningen) impact hebben op de Europese gasmarkt. Nederland exporteert jaarlijks zo’n 35 miljard kuub aardgas richting Duitsland.

Bekijk ook: Gasplatform in Eemshaven moet Nederlandse huizen warm houden in winter

Daarnaast moet komende weken vol worden ingezet op het verder vullen van de huidige gasopslagen, vinden de deskundigen. Het kabinet zal tevens in Duitsland moeten aandringen op het langer open houden van de kerncentrales daar, adviseerden energie-experts Jilles van den Beukel en Lucia van Geuns.

In plaats van Nederlands aardgas wordt sinds de inval in Oekraïne fors ingezet op invoer van vloeibaar en vervuilend (schalie)gas dat in vloeibare vorm (lng) naar onder andere de Eemshaven wordt vervoerd. De deskundigen wijzen erop dat dat gas veel meer negatieve CO2-impact heeft dan gas uit het Groningenveld of vanaf de Noordzee. Daardoor heeft het ook negatieve effecten op de klimaatdoelstellingen.

Bekijk ook: Vijlbrief gebruikt aardbeving als excuus bij verzoek Brussel om verhoging gaswinning

Groningenveld

Woensdagochtend werd ook tijdens de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen ook gesproken over het Groningenveld. Oud-provinciebestuurder William Moorlag (PvdA) zei dat hij ’heel cynisch’ wordt over de toekomst van Groningen voor de komende jaren. „Ik maak me heel veel zorgen voor de toekomst”, zegt hij. „Toen de gasprijs op 300 euro per megawattuur stond, was de dagwaarde van wat nu nog in de grond zit meer dan 1000 miljard. Op enig moment gaan hongerige ogen daarnaar kijken. Dan kun je zeggen: de gaswinning is voorbij. Maar dat dachten we ook met kernenergie na Tsjernobyl.”

Moorlag zegt dat hij het een taak voor de Tweede Kamer vindt om nu scenario’s voor Groningen te maken. „Ik vind, en dat vind ik ook een verantwoordelijkheid voor de Kamer, dat je echt naar scenario’s moet kijken. Wat als? Dat kan wel eens verrassend snel gaan, hoor. Stel je nu voor dat de Amerikaanse president naar onze president gaat bellen. En zegt: het gaat helemaal niet goed in Duitsland en draai die gaskraan open. En als de Duitse bondskanselier Scholz zegt: regel dat met die Groningers… Het is een soort taboeonderwerp.”

Bekijk ook: Markt werkt niet bij duurzame energie

’Weer negatieve gevolgen’

Toch roept Moorlag de Kamer op om scenario’s te maken. Als dat niet gebeurt, zal dat ’weer negatieve gevolgen’ opleveren voor Groningen. „Ik ben bang dat Groningen dan weer in de steek wordt gelaten.”