Drie arrestaties na geluidsoverlast van silent disco

Premium Buitenland

China vol in de tegenaanval na kritiek op behandeling Oeigoeren

China is de beschuldigingen over onderdrukking van Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang zat en gaat in de tegenaanval. Het doelwit? De Oeigoerse vrouwen die in de media verklaren dat er in de heropvoedingskampen sprake is van systematisch seksueel misbruik.