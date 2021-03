Rutte ’springt van de bank’ na eerste uitslagen: ’Supertrots’

Hij feliciteert ook Sigrid Kaag met „de enorme overwinning van D66 en alle nieuwkomers.” Hoewel hij blij is met het behaalde resultaat, ligt er vooral een enorme taak op het huidige én het nieuwe kabinet te wachten, zegt Rutte.„Nu weer aan het werk, er staat ons heel veel te doen.”

Daarnaast sprak hij zijn ambitie uit om bestaande achterstanden in de zorg weg te werken en problemen op te lossen voor de middenklasse. „Nederland moet terug naar waar we horen te zijn: een van de best presterende landen ter wereld.”

Dat de VVD gegroeid is en opnieuw de grootste partij in de Tweede Kamer wordt, „laat zien dat Nederland vertrouwen uitspreekt in de VVD, in Mark Rutte, in deze ongekende crisis”, zegt campagneleider Sophie Hermans in een eerste reactie. „Het is gelukt. Dat vervult mij met trots”, zegt Hermans.

De VVD voerde een campagne rond premier en lijsttrekker Mark Rutte, maar het is een overwinning voor de hele VVD, vindt Hermans. „Ik denk dat dat het resultaat is van vier jaar keihard werken, leiderschap tonen in moeilijke tijden.” Rutte zelf reageerde erg blij op de exitpoll. „Hij sprong van de bank.”

Ondanks verlies voor PVV en CDA hebben de rechtse partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen terrein gewonnen ten opzichte van vier jaar geleden. De VVD van premier Mark Rutte krijgt er volgens de peiling 3 zetels bij en komt op 36. Forum voor Democratie van Thierry Baudet verviervoudigt het huidige zetelaantal tot 8 en JA21 van Joost Eerdmans debuteert in de Kamer met 3 zetels. In de Eeste Kamer hebben zij al acht vertegenwoordigers.

Formatie

Het CDA daarentegen levert 5 zetels in en komt op 14, terwijl de PVV van 20 naar 17 zakt. De SGP behoudt haar huidige aantal van 3 zetels.

Ondanks de verdere versnippering - er komen volgen de exitpoll zeventien partijen in de Kamer, vier meer dan in 2017 - lijkt de puzzel om tot een coalitie te komen minder ingewikkeld dan lang werd gevreesd. Doordat de VVD en D66 samen al op 63 zetels komen, zijn er volop mogelijkheden om met vier partijen een regering te vormen. Met het CDA erbij zou op papier dat zelfs al met drie partijen kunnen.

Wilders teleurgesteld

PVV-leider Geert Wilders had „op meer gehoopt dan die zeventien zetels” waar de exitpoll voor zijn partij vanuit gaat. Maar de grootste oppositiepartij heeft volgens Wilders slechts „licht verloren.” Dat VVD en D66 hebben gewonnen, betekent ook dat Wilders zich erbij neerlegt dat hij weer de oppositie in gaat.

„Bedankt aan die toch weer 1 miljoen kiezers die op de PVV hebben gestemd”, zei Wilders in reactie op de exitpoll. Hij hoopt dat er nog een zetel zijn kant op valt, waardoor hij toch „in de buurt van die twintig blijft.” Ook met zeventien of achttien zetels blijft hij relevant. Het verlies is bovendien beperkt, vindt Wilders. Desgevraagd zegt hij dat Forum voor Democratie „zeker wat zal hebben afgesnoept.” Die partij groeit volgens de exitpoll verrassend van twee naar acht zetels. Ook het verwante JA21 zou drie zetels pakken.

Wilders feliciteerde de winnaars Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66). Hij gaat ervan uit dat de liberale partijen, samen met het CDA, de coalitie gaan vormen.