Kabinet achter grondige vernieuwing Wetboek van Strafvordering

Het Wetboek van Strafvordering. Ⓒ ANP / Joosten Fotografie

DEN HAAG - Het Wetboek van Strafvordering (WvS) - waarin de regels voor opsporing, vervolging en berechting staan - wordt flink vernieuwd en aangepast aan de huidige tijd. Er staan onder meer nieuwe bevoegdheden in voor opsporingsdiensten en ook de rechten van slachtoffers worden versterkt. De herziening is nodig omdat het huidige wetboek al bijna honderd jaar oud is en niet goed aansluit op nieuwe vormen van criminaliteit, zoals ondermijning, cybercrime en andere technologische ontwikkelingen.