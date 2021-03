Artsen tegen windturbines: brandbrief waarschuwt voor risico’s omwonenden

Buitenland

Nieuwe coronacijfers VK steunen plan Johnson voor versoepeling

De gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen 24 uur nog maar 4715 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is de geringste toename sinds eind september. De piek lag op 8 januari met ruim 68.000 extra gevallen in een dag tijd. Sindsdien is de tendens dalende dankzij d...